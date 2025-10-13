El presidente Gustavo Petro se pronunció tras concretarse la primera fase del acuerdo entre Israel y el grupo Hamás, el cual permitió la liberación de rehenes por parte de ambos bandos.

El jefe de Estado se refirió inicialmente a la grave situación humanitaria en la Franja de Gaza, donde la destrucción causada por la guerra, que se ha prolongado durante dos años, es evidente. En ese contexto, Petro anunció que presentará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una propuesta para crear un "ejército mundial" que contribuya a la reconstrucción del enclave palestino.

“Esta es la Gaza que espera a los rehenes palestinos que serán entregados por Israel en el intercambio pactado. Colombia presentará una resolución ante las Naciones Unidas para construir un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza”, afirmó el mandatario.

Asimismo, ordenó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) destinar oro incautado a organizaciones criminales para atender a menores heridos en el conflicto.

“La SAE enviará de inmediato oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos”, puntualizó.

Celebró liberación de colombo-israelí

Petro también celebró la liberación de Elkana Bohbot, un ciudadano colombo-israelí que había sido secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2022, mientras participaba en el Festival Supernova.

“Que florezca la felicidad de Elkana, su esposa y su hijo”, escribió el mandatario al confirmar la noticia, luego de que la embajadora de Colombia en Catar le informara sobre la liberación.

El presidente explicó que su Gobierno le otorgó la ciudadanía colombiana a Bohbot, quien está casado con la colombiana Rebecca González. También reveló que, a través del cuerpo diplomático, se realizaron gestiones reservadas para lograr su liberación.

Sin embargo, indicó que en su momento Hamás envió una carta en la que rechazaba esa solicitud. No obstante, Petro aseguró que dicha comunicación pudo haber contribuido a que Bohbot recibiera un mejor trato durante su cautiverio.

“En mi ejercicio constitucional como presidente, concedí de inmediato la ciudadanía colombiana a Elkana Bohbot. Todo el cuerpo diplomático colombiano en Medio Oriente contactó en silencio a varios gobiernos para lograr su liberación. Recibimos una carta de Hamás en la que se negaban a liberarlo. Creo, y él mismo lo dirá, que logramos una mejor atención durante su cautiverio. Su esposa y su hijo siempre han sido recibidos en mi despacho”, expresó.

Finalmente, el presidente dijo que espera que “Elkana y su familia, como colombianos que son, decidan venir a vivir a Colombia”.

