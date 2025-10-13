Los precandidatos presidenciales Daniel Quintero y Enrique Peñalosa protagonizaron en las últimas horas un nuevo enfrentamiento en redes sociales.

El intercambio de mensajes, subido de tono, inició cuando el exalcalde de Bogotá publicó un video en su cuenta de X en el que criticó a Quintero por adular al presidente Gustavo Petro y su discurso durante una manifestación propalestina en Nueva York.

En el clip, Quintero comparó al jefe de Estado con líderes como Martin Luther King, Nelson Mandela y Mahatma Gandhi.

“La lambonería de Daniel Quintero. Lo que Petro hizo fue ridículo. No les importa, claro, ni a Petro ni a Quintero, que la mayoría de las exportaciones colombianas vayan a los Estados Unidos y que, si nos cerraran ese mercado, millones de colombianos se quedarían sin empleo y en la miseria. Petro no solamente no es un líder mundial de la humanidad, como dice Quintero, sino que es un chiste irrelevante y nadie lo toma en serio”, cuestionó Peñalosa.

El exalcalde de Medellín respondió de inmediato, tildando a Peñalosa de “bobo grande” y ratificando su respaldo al mandatario.

“Me ataca Peñalosa porque estoy del lado de Petro. Claro que estoy del lado de Petro. Todo el mundo sabe que los dos fuimos alcaldes perseguidos por trabajar por la gente. Peñalosa, su modelo neoliberal que todo lo vuelve un negocio y destruye el medio ambiente, todavía le hace daño a Bogotá y lo vamos a superar. No más poderosos que desde las roscas lo gobiernan todo para sus propios privilegios. El cambio se viene, el cambio se profundiza, el cambio va”, respondió Quintero, también en video.

Este tipo de confrontaciones, que se han vuelto frecuentes entre figuras políticas, reflejan el ambiente polarizado que vive el país de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

