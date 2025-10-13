El presidente Gustavo Petro anunció que contempla la posibilidad de llevar ante un juez de Estados Unidos, los presuntos actos que según él, vulneraron su inmunidad durante la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU, cuando afirmó que fue “vetado”.

“Quiero ponerme bajo un juez de los Estados Unidos y demandar los actos que quebraron la inmunidad en la Asamblea de las Naciones Unidas por vetarme”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Petro aseguró que busca un abogado en territorio estadounidense que lo asesore en ese propósito. “Quiero que un abogado estadounidense y libertario me ayude. No tengo mucho dinero, pero si ganamos, el abogado pasará a la historia. Un abogado como John Quincy Adams”, señaló.

El jefe de Estado no detalló cuáles serían los hechos concretos que motivarían la eventual demanda, pero explicó que la razón estaría relacionada con el retiro de su visa por parte del gobierno de Donald Trump.

El Departamento de Estado le habría aplicado esta sanción luego de que en medio de una manifestación propalestina en las calles de Nueva York, Petro instara a los militares de ese país a desobedecer a su presidente. Este hecho habría generado restricciones para su ingreso futuro a Estados Unidos, incluyendo sus participaciones en la ONU.

Cabe mencionar que las tensiones entre Bogotá y Washington han aumentado en los últimos días. Petro ha cuestionado públicamente decisiones de Trump, como la orden de atacar al menos cuatro embarcaciones en aguas del mar Caribe, que según Estados Unidos, transportaban droga del denominado 'Cartel de los Soles'.

Más información: Crecen críticas a Petro por cuestionar premio Nobel otorgado a María Corina Machado

Incluso, el mandatario colombiano ha calificado a su homólogo estadounidense como “asesino”, “tirano” y lo ha llegado a comparar con Hitler.

Fuente: Sistema Integrado de Información