5 funciones de Google Maps: herramientas, trucos y secretos que debes conocer

Google Maps celebra dos décadas transformando la manera en que las personas se mueven por el mundo

Lo que comenzó como un simple mapa digital hoy es una plataforma utilizada por más de 2 mil millones de personas cada mes, convertida en una comunidad global que comparte información, fotos, reseñas y datos útiles para millones de viajeros y usuarios.

Navegación más inteligente

Entre las funciones más útiles está Live View, que permite navegar usando realidad aumentada al tocar el ícono de la cámara. También destaca Pegman, la herramienta que te permite entrar a Street View simplemente arrastrando el ícono al mapa para explorar como si fueras un peatón.

Otra función poco conocida es la posibilidad de publicar videos 360° directamente en Google Maps o acceder a guías por voz más detalladas para caminar o recorrer espacios complejos.

