En el ojo del huracán siempre terminan los mismos protagonistas: artistas cuya vida personal se mezcla con su carrera hasta convertirse en verdaderos fenómenos culturales.

Uno de ellos es Christian Nodal, quien en los últimos años ha sido centro de comentarios, críticas y especulaciones debido a sus polémicas rupturas y nuevos romances. Pese a ello, el cantante continúa su camino, aunque sus decisiones sentimentales no dejan de generar debate.

La historia reciente que más lo ha expuesto comenzó con su ruptura con la cantante argentina Cazzu, con quien mantuvo una relación de casi dos años. Fruto de ese amor nació su hija Inti, en septiembre de 2023.

La pareja anunció su separación en mayo de 2024, momento en el que muchos seguidores lamentaron el fin de una relación que parecía estable.

Sin embargo, a pocos días del anuncio oficial, se destapó un nuevo capítulo: la confirmación de que Nodal mantenía una relación con Ángela Aguilar, algo que generó una ola de críticas debido a que varias señales públicas indicaban que entre ellos existía cercanía desde mucho antes.

Las redes no tardaron en encenderse, señalando al cantante por “avanzar demasiado rápido” después de convertirse en padre y por la forma en que su nueva relación fue revelada.

El tema alcanzó tal magnitud que incluso en eventos internacionales, como los Latin Grammy, los fanáticos analizaron cada gesto. En esa ceremonia, Nodal ganó un premio, pero su silencio hacia Ángela en su discurso volvió a encender comentarios negativos y teorías de tensión en la pareja.

Pero la vida amorosa del cantante ya había sido protagonista en titulares mucho antes. Su relación más mediática fue con Belinda, con quien estuvo desde 2020 hasta febrero de 2022. Ambos se comprometieron en mayo de 2021, formando una de las parejas más comentadas del espectáculo.