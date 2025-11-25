Una nueva polémica se desató este fin de semana cuando la influencer barranquillera, Andrea Valdiri y su pareja, el empresario Juan Daniel Sepúlveda, hicieron pensar a todos sus seguidores que habían terminado. Sin embargo, aclararon que los rumores sobre su separación no eran más que una estrategia de marketing para su nuevo negocio.

Tras días de especulaciones por supuestas infidelidades y ausencia en redes, ambos decidieron aclarar la situación con un mensaje conjunto: no hubo ruptura real, sino una campaña para promocionar su proyecto empresarial.

Rumores en redes sociales: ¿infidelidad o crisis en la relación?

Esta polémica, comenzó cuando los seguidores de la influenciadora barranquillera notaron una serie de señales extrañas: la pareja dejó de seguirse mutuamente en Instagram, eliminaron fotos y videos juntos y la más contundente de todas, Juan compartió en una historia de sus redes sociales un polémico mensaje que decía: “No le bastó con uno solo… entre cielo y tierra no hay nada oculto”, acompañado de un emoji de oración.

Estas acciones desataron una oleada de especulación en medios y redes sociales. Muchos interpretaron que la relación se había terminado por una infidelidad y algunos medios de entretenimiento reportaron mensajes privados de otros famosos que supuestamente “se acercaban” a Sepúlveda durante ese periodo de silencio.

