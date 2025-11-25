Uno de los artistas más icónicos de la música latina, Juan Gabriel, sigue siendo protagonista de historias y debates incluso años después de su muerte.

El 'Divo de Juárez', nacido Alberto Aguilera Valadez, conquistó el corazón de millones con su talento, su carisma y un repertorio que se mantiene vigente: 'Así fue', 'Querida', 'Abrázame muy fuerte', entre otros, son canciones que trascienden generaciones y fronteras, consolidando su lugar como un verdadero emblema de la música mexicana.

El 28 de agosto de 2016, el mundo se conmocionó con la noticia de su fallecimiento en Santa Mónica, California, a los 66 años, a causa de un infarto agudo de miocardio.

Sin embargo, su figura se ha convertido en protagonista de un fenómeno que mezcla nostalgia, misterio y teorías virales: la posibilidad de que Juan Gabriel no haya fallecido realmente.

