Bogotá fue testigo de otra noche histórica. El jueves 27 de noviembre, Beéle volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más sonados del momento al llenar por sexta vez el Movistar Arena, consolidando un récord que pocos pueden alcanzar.

Con un escenario iluminado por luces, fuego y humo, y acompañado de un grupo de bailarines, el barranquillero convirtió su concierto en un espectáculo total que maravilló a cada uno de los asistentes.

El concierto, que ya prometía ser inolvidable, contó con la participación especial del artista estadounidense Arcángel, quien subió al escenario para compartir un momento que quedará grabado en la memoria de todos los asistentes.

La sorpresa fue total cuando Beéle, emocionado, anunció la llegada de su invitado: “Hoy tengo el honor de tener un invitado muy especial. Lo siguiente, mi hermano, lo siguiente es especial”, dijo mientras el público contenía la emoción.

Entre aplausos y gritos, el artista continuó: “Antes de que entre, quiero agradecer la oportunidad de creer en mí desde un momento en que se me hacía difícil pensar que había personas así, tan increíbles, tan humanas y tan maravillosas”.

