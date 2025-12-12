El mundo del contenido digital sigue creciendo a un ritmo imparable y Colombia, una vez más, demuestra que su talento no tiene fronteras. En un evento lleno de expectativa, Forbes Colombia presentó la nueva edición de su selección de Top Creators, una lista que reconoce a quienes lograron convertir sus ideas en comunidades sólidas, modelos de negocio y movimientos culturales que cruzan fronteras.

Para elaborar esta edición, Forbes recurrió a métricas de RealFluencers, analizando el comportamiento real del público: desde los niveles de interacción hasta el compromiso orgánico que generan las publicaciones.

Pero el análisis no se detuvo ahí. También se tuvo en cuenta el alcance empresarial de cada creador, premiando a aquellos que apostaron por desarrollar marcas propias, productos, servicios o alianzas estratégicas más allá de las pantallas.

Aunque la lista completa incluye a 30 figuras, cinco nombres resaltan como los más representativos del momento gracias a su impacto, su capacidad de reinvención y el poder que han logrado construir dentro y fuera de las redes sociales.

