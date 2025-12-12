Netflix celebró el primer aniversario del estreno de Cien años de soledad anunciando oficialmente la llegada de su segunda y última parte. La continuación de la historia, basada en la obra cumbre de Gabriel García Márquez, se estrenará en agosto de 2026 y contará con ocho episodios nuevos que buscarán cerrar el complejo relato de las siete generaciones de la familia Buendía en Macondo.

La plataforma destacó el éxito de la primera entrega, que se convirtió en una de las series de habla no inglesa más vistas de su catálogo y fue reconocida por la crítica nacional e internacional. La producción, grabada completamente en Colombia.

