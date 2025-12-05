Durante los últimos años, se volvió parte del paisaje cotidiano ver a niños cada vez más pequeños concentrados en las pantallas de sus celulares.

En centros comerciales, restaurantes, transporte público o incluso en el parque, el teléfono se convirtió en el acompañante inseparable de muchos menores, un refugio, un espacio de entretenimiento y, para muchos padres, una herramienta de distracción. Lo que hace una década parecía excepcional, hoy es una escena común.

Esta realidad ha encendido alarmas en distintos países, donde gobiernos y organizaciones revisan el impacto que las redes sociales tienen en la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes.

Y mientras el mundo discute regulaciones, Australia decidió dar un paso drástico que ya está generando debate mundial al prohibir que menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales.

¿De qué se trata la ley?

La medida quedó consignada en la Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024, una ley que entrará en vigencia el 10 de diciembre de 2025 y que establece que plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Snapchat, X, Reddit y otras no podrán permitir usuarios menores de 16 años.

Es una decisión sin precedentes en una economía desarrollada y, como era de esperarse, ha puesto sobre la mesa un debate intenso: ¿es un acto necesario para proteger a los menores o una restricción excesiva que podría empeorar las cosas?

Lo cierto es que, para cumplir la ley, las plataformas deberán implementar sistemas de verificación de edad que garanticen que ningún menor de 16 logre abrir una cuenta.

Se evalúan métodos como reconocimiento facial, verificación con documentos oficiales o tecnologías de estimación de edad, herramientas que plantean dudas pero que serán obligatorias bajo el nuevo marco.

Las compañías que no acaten la norma podrían enfrentar multas millonarias, de hasta decenas de millones de dólares australianos, lo que presiona a la industria a actuar rápidamente.