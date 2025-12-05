¿Cómo atraer dinero, abundancia y amor el 7 de diciembre? Rituales fáciles

Estamos a solo unos días de que llegue el 7 de diciembre, la tradicional noche de Velitas, una de las celebraciones más queridas en Colombia.

Con esta fecha, el país entero entra en modo navideño: las familias se preparan para una jornada de música, alegría, unión y rituales que anuncian la llegada de fin de año. En cada barrio, los planes empiezan a asomarse por la ventana, listos para encender la magia que marca el inicio de esta temporada.

Con la llegada del 7 de diciembre, miles de hogares en Colombia se alistan para vivir el Día de las Velitas, una tradición que no solo simboliza el comienzo oficial de la Navidad, sino que también se ha convertido en un momento para agradecer, pedir deseos y cargar de intención el cierre del año.

Faroles, velas encendidas, reuniones familiares y celebraciones comunitarias adornan una noche que, con el paso del tiempo, sigue siendo un símbolo de identidad y esperanza.

En redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, circulan varios rituales que prometen atraer abundancia, amor, dinero y buena energía para el 2026, convirtiéndose en tendencia días antes de la celebración.

Aunque la tradición tiene un origen religioso, la cultura popular ha sumado nuevos simbolismos y prácticas que cada vez ganan más protagonismo. Estos son los tres rituales más compartidos y comentados por los usuarios en plataformas digitales.

