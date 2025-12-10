La espera está por terminar. Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la exitosa franquicia dirigida por James Cameron, llegará a los cines el próximo 18 de diciembre, regresando a Pandora con una historia que continúa ampliando el universo de los na’vi.

Zoe Saldaña, quien interpreta a Neytiri desde la primera película, explicó que esta nueva entrega se sumerge en las consecuencias emocionales que dejó la tragedia vivida por la familia Sully en El sentido del agua. La actriz afirmó que ver la película terminada fue “una experiencia tremendamente poderosa”, destacando la carga emocional que atraviesan los personajes después de la pérdida.

Avatar sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos, con más de 2.923 millones de dólares recaudados. Su secuela, El sentido del agua, ocupa el tercer lugar mundial con más de 2.300 millones.

