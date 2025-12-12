Bad Bunny y Feid en CDMX: perreo, salsa y una noche histórica en el Estadio GNP del 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'
Bad Bunny encendió el Estadio GNP en su segundo show en CDMX con salsa, perreo que incluyó la sorpresiva aparición del Ferxxo.
Foto: AFP
Bad Bunny convirtió la segunda noche del 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en Ciudad de México en un espectáculo histórico. Con un estadio lleno y una audiencia que —según él mismo— superó en energía a la del primer concierto, Benito abrió la noche con La MuDANZA, recordando con orgullo la lucha de su país y su compromiso con la bandera puertorriqueña.
Vestido de traje y acompañado por músicos boricuas, el artista inició el show con una versión en salsa de Callaita, homenajeando su isla y conquistando a los 80 mil asistentes del Estadio GNP Seguros.
