El bendito Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd, anunció su gran tour por Colombia: “El mejor hombre del mundo Tour”, su primera gira masiva en el país que recorrerá más de diez ciudades en 2026.

La gira comenzará el 3 de enero en Cartagena, en la Plaza de Toros, y se extenderá por Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, Cali, Neiva, Armenia, Barranquilla y Medellín. Entre las fechas confirmadas están el 10 de enero en el Estadio Palogrande de Manizales; el 30 de enero en Expofuturo de Pereira; el 6 de febrero en la Néctar Arena de Ibagué; y el 7 de febrero en el CENFER de Bucaramanga.

En Cali, Blessd se presentará el 13 de febrero en el Diamante de Béisbol; en Neiva, el 14 de febrero en el Club Los Lagos; en Armenia, el 28 de febrero en el Coliseo del Café; y en Barranquilla, el 21 de marzo en el Estadio Romelio Martínez. La fecha y el lugar para Medellín aún no han sido revelados.

El artista reveló la gira mediante un video en sus redes sociales, destacando que su música ha llegado a diversos públicos y se ha globalizado. “Por fin, después de 4 años, logramos realizar nuestra primera gira masiva en Colombia. Son 10 ciudades donde podrás disfrutar del show completo del artista más escuchado este año en el país, o sea yo”, comentó Stiven Mesa Londoño, de 25 años.

