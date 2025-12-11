Bogotá vuelve a encender su magia con la segunda edición de Navidad es Cultura 2025, una celebración que transforma la capital en un gran escenario lleno de luz, arte y experiencias para toda la familia. Durante 18 días, la ciudad ofrecerá más de 670 actividades, con la participación de 4.316 artistas, distribuidas en los principales puntos turísticos y culturales.

Este año, la Ruta de la Navidad sorprende con nuevas tecnologías, espectáculos gratuitos y espacios pensados especialmente para que niños, niñas, adultos y turistas vivan una temporada inolvidable.

Uno de los grandes protagonistas de esta Navidad será el árbol navideño más alto jamás instalado en Bogotá, con 56 metros de altura, ubicado en el Parque El Tunal, un destino ideal para visitar en familia.

También le puede interesar: Recetas navideñas para preparar con anticipación: buñuelos, natilla y roti de cerdo