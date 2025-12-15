Bogotá se prepara para el Festival Centro 2026: cuatro días de ritmos y cultura

Del 29 de enero al 1 de febrero, Bogotá será epicentro musical con 49 artistas, 10 escenarios y programación gratuita para todos.

Bogotá se prepara para el Festival Centro 2026: diversidad sonora y programación gratuita

El Festival Centro es el evento que abre cada año la agenda musical de Bogotá y celebra la diversidad de sonidos que habitan la ciudad. Desde su primera edición en 2010 en la sede de la FUGA (Auditorio – Muelle), el festival ha crecido hasta convertirse en un referente cultural que llena de música y vida los escenarios más emblemáticos del centro de la capital.

En sus 16 años de historia, el Festival Centro ha reunido a 572 artistas y proyectos musicales, convocando a más de 140 mil espectadores que han disfrutado de géneros como rock, hip hop, música tradicional colombiana y latinoamericana, punk, ritmos urbanos, llanera, popular y de fusión, entre muchos otros.

Para la edición 2026, 49 artistas contarán la historia sonora del país: desde íconos del folclor y la salsa, hasta revelaciones del pop, hip hop, electrónica y experimentación. La edición será multiescena y expandida, con 10 escenarios que conectan el centro de Bogotá con instituciones públicas, espacios independientes y universidades. La Franja Familiar reunirá proyectos pioneros en accesibilidad, naturaleza y creación artística para todas las edades, reforzando la apuesta por las infancias y la inclusión.

