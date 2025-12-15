¿Cuál es el artista más buscado en Spotify en diciembre 2025? ¡Ojo! No es Pastor López

Diciembre ya está en su punto más alto. Las calles se llenaron de luces, las casas huelen a natilla y buñuelo, y en cada reunión aparece la misma discusión de todos los años: ¿qué música pone el ambiente? Para muchos, la respuesta es clara. Pastor López, Los Hispanos, Rodolfo Aicardi, Los 50 de Joselito y ese repertorio decembrino que no falla cuando llega la hora del brindis.

Por eso no son pocos los que creen que, en estas fechas, esos nombres arrasan en plataformas como Spotify. La lógica parece sencilla: si es diciembre, la música de diciembre debería liderar. Pero los datos cuentan otra historia.

Aunque la música decembrina sigue teniendo un lugar privilegiado, y una carga emocional imposible de reemplazar, no es la que más domina Spotify en este momento. Al menos no en cifras globales.

Según los datos oficiales más recientes de Spotify Wrapped 2025, el resumen anual que recoge cómo escucharon música millones de usuarios hasta diciembre, el artista más buscado y reproducido en la plataforma sigue siendo Bad Bunny.

