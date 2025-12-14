Bonka celebró 20 años a lo grande y puso a cantar al Movistar Arena en su segunda fecha de concierto en Bogotá

Bogotá vivió dos noches para el recuerdo. Bonka, la banda que marcó a toda una generación con himnos como La Mona, El Problemón y Traga Maluca, celebró sus 20 años de trayectoria con dos conciertos consecutivos en el Movistar Arena, los días 12 y 13 de diciembre, confirmando que su música sigue intacta en la memoria y el corazón del público colombiano.

Lo que inicialmente estaba pensado como una sola fecha terminó convirtiéndose en un doble reencuentro histórico, luego de que la boletería del primer concierto se agotara en tiempo récord. La respuesta fue inmediata: miles de asistentes no quisieron quedarse por fuera de una celebración que prometía revivir una de las épocas más queridas del tropipop nacional.

Desde tempranas horas, los alrededores del Movistar Arena se llenaron de emoción. Familias, parejas y grupos de amigos llegaron con camisetas alusivas a la banda, recuerdos de juventud y canciones en la punta de la lengua. Para muchos, no era solo un concierto, sino la oportunidad de volver a una etapa de su vida marcada por fiestas, colegios, primeras salidas y momentos que hoy se recuerdan con nostalgia.

Cuando Alejandro González, Daniel Mora, Felipe Harker, Juan José Barake y Nicolás Barake subieron al escenario, la ovación fue inmediata. El público, de pie, los recibió con aplausos prolongados antes de que sonara la primera canción. Desde ese instante, el coro fue constante: cada tema era cantado de principio a fin, confirmando que el paso del tiempo no ha borrado la conexión entre Bonka y sus seguidores.

La producción estuvo pensada para honrar las dos décadas de historia del grupo. Una puesta en escena cuidada, luces envolventes y arreglos musicales renovados lograron un equilibrio entre lo nostálgico y lo actual, permitiendo que tanto quienes crecieron con la banda como las nuevas generaciones se sumaran a la experiencia.