La creadora británica de contenido para adultos Bonnie Blue, conocida por asegurar que tuvo relaciones sexuales con 1.057 hombres en 12 horas, fue detenida en Bali, Indonesia, por una presunta violación a la estricta ley antipornografía del país. La modelo, de 26 años, enfrenta posibles multas millonarias, una condena de hasta 15 años de cárcel y un eventual proceso de deportación.

La detención se produjo durante un operativo en el que también fueron arrestados 17 turistas varones. De ellos, 15 ciudadanos australianos ya fueron liberados. Las autoridades indonesias investigan la grabación de contenido sexual colaborativo que, según la Policía de Badung, infringiría la normativa local, la cual prohíbe la producción de material sexual incluso cuando se trate de actos privados.

Según explicó una vocera policial, Bonnie Blue y los demás implicados participaban en la grabación de un “juego” cuyo premio consistía en mantener relaciones sexuales con la modelo. Esta actividad, de acuerdo con las autoridades, vulnera directamente la ley antipornografía vigente en Indonesia.

