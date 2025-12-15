Euphoria publica su tráiler de la temporada 3: reparto confirmado, fecha de estreno y más

Las historias de Jules Vaughn, Nate Jacobs, Cassie Howard y Maddy Pérez vuelven a tomar relevancia en el mundo audiovisual y es que, desde su estreno, la icónica serie de HBO, 'Euphoria', se ha posicionado como una de las más llamativas y comentadas.

Su trama, cargada de emociones intensas y giros inesperados, logra mantener a los espectadores al borde del asiento y con los pelos de punta, gracias a un elenco de lujo que ha sabido capturar la atención de millones.

Los fanáticos de Euphoria ya tienen motivos para emocionarse: la tercera temporada llegará en abril de 2026, marcando el regreso de la serie después de más de cuatro años desde su segunda entrega.

Esta nueva temporada promete historias más maduras, donde los protagonistas enfrentan los desafíos de la vida adulta, explorando relaciones complejas, amores complicados, excesos y decisiones que darán de qué hablar.

El adelanto oficial liberado por HBO Max muestra a los personajes cinco años después de los eventos de la secundaria, un salto temporal que permitirá verlos en un contexto más adulto.

Las primeras imágenes prometen una narrativa más profunda y provocadora, manteniendo ese estilo audaz y visualmente impactante que ha hecho famosa a la serie.

Este adelanto no solo deja ver a los personajes enfrentando sus propios demonios, sino que también anticipa nuevas historias que ampliarán el universo de Euphoria, asegurando que los espectadores vivan emociones intensas.

Euphoria: elenco, fecha de estreno y más

En cuanto al reparto, los fans pueden respirar tranquilos. Vuelven caras conocidas que han definido la esencia de la serie: Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Maude Apatow, Eric Dane, Colman Domingo, Chloe Cherry, Dominic Fike y Nika King, quienes continuarán explorando sus historias y evolucionando como personajes.

Pero la tercera temporada no solo apuesta por el regreso de los veteranos. Nuevas incorporaciones se suman al elenco, aportando frescura y conflictos inesperados.

Entre ellos destacan Rosalía, Natasha Lyonne, Sharon Stone y Asante Blackk, quienes prometen ampliar la narrativa y generar nuevas dinámicas dentro de la historia, manteniendo a los espectadores en constante expectativa sobre lo que sucederá con cada personaje.

No obstante, algunos regresos no fueron posibles. Barbie Ferreira (Kat) y Storm Reid (Gia) no estarán presentes en esta entrega, mientras que la ausencia de Angus Cloud, quien interpretaba a Fezco y falleció en 2025, marcará un cambio significativo en la trama y en la forma en que la historia abordará su legado dentro de la serie.