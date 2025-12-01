¡Atención Soachunos! TransMilenio estrena ruta que facilitara la conexión con la troncal NQS

Como una nueva medida para descongestionar en horas pico la troncal de Soacha, TransMilenio amplía su cobertura con un nuevo servicio: la ruta E48-G48. Desde el martes 9 de diciembre de 2025, los habitantes del municipio podrán desplazarse directamente desde Soacha hasta el corazón de Bogotá, enlazando con la troncal NQS y mejorando considerablemente sus opciones de movilidad.

Este lanzamiento representa una apuesta por integrar aún más a Soacha con la capital, reducir los tiempos de trayecto y ofrecer una alternativa de transporte más eficiente para miles de ciudadanos que diariamente viajan entre ambos territorios.

