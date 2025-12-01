Diciembre llega cargado de energías intensas, cambios sorprendentes y movimientos que podrían impactar desde tu vida personal hasta el mundo entero.

Mhoni Vidente asegura que este mes es el “comienzo del fin” y que las energías de la Tierra y del universo están más activas que nunca. Entre volcanes que despiertan después de milenios y cambios políticos en varios países, diciembre pide preparación y fe.

¿Qué le espera a tu signo este diciembre 2025?

Aquí te contamos lo que viene para cada signo zodiacal:

Aries:

Este mes, Aries, prepárate para cambios inesperados que te pondrán a prueba. Es posible que sientas estrés o presión, sobre todo en el trabajo, pero tu intuición estará afinada. Mhoni aconseja mantener la fe y no dejar que los obstáculos te desanimen. Es un buen momento para meditar y conectarte con lo espiritual.

Tauro:

Tauro, diciembre te pide que busques estabilidad en medio del caos. Las oportunidades para organizar tus finanzas y proyectos llegan, pero hay que mantenerse alerta ante rumores o conflictos. La familia y el hogar son tu refugio; refuerza la protección y mantente positivo.

Géminis:

Géminis, tu mes será lleno de dinamismo y movimiento. Habrá oportunidades laborales y sociales, pero también cambios inesperados. Tu intuición será clave para tomar decisiones. Evita actuar impulsivamente y enfócate en proyectos que realmente te beneficien.

