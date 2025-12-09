Aunque han pasado varias semanas desde la gran final de Miss Universo 2025, la polémica alrededor del certamen no se detiene. Más allá de las coronas, los desfiles y el brillo del escenario, uno de los momentos más comentados, y dolorosos, fue la fuerte caída que sufrió Gabrielle Henry, Miss Jamaica, durante una de las galas preliminares rumbo a la final.

Lo que en un inicio pareció un incidente menor terminó convirtiéndose en una emergencia médica que hoy mantiene a la Miss en una compleja recuperación.

La escena ocurrió mientras Henry desfilaba con su vestido de noche. Con la elegancia y seguridad que la caracterizaron a lo largo de la competencia, avanzaba firme sobre la pasarela cuando, al llegar a un pequeño escalón, habría pisado mal, perdió el equilibrio y cayó aparatosamente.

Personal de seguridad y miembros del equipo logístico acudieron al instante a ayudarla. La modelo fue sacada del escenario en camilla ante la mirada angustiada del público y miles de espectadores en transmisiones y redes sociales.

Primer parte médico y traslado a un hospital en Bangkok

Horas después, la organización Miss Jamaica informó que Henry había sido trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit, donde fue evaluada por especialistas. En ese momento señalaron que la reina permanecía bajo observación médica y pidieron respeto y prudencia ante la ola de comentarios en redes.

Sin embargo, con el paso de los días se confirmó que el accidente había sido mucho más grave de lo que inicialmente se informó.