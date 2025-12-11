La cuenta regresiva para el inicio de La Casa de los Famosos 3 avanza, y con ella llegan las primeras revelaciones que comienzan a dibujar el tono, la energía y la intensidad que tendrá esta nueva edición del reality de convivencia.

Aunque la producción aún no destapa el listado completo de participantes, dos nombres ya encendieron las redes sociales, dos figuras totalmente distintas, pero con algo en común: ambos entraron sin votación del público, por decisión directa del programa.

La primera en ser confirmada fue Manuela Gómez, recordada por su explosión mediática en Protagonistas de Nuestra Tele. Una mujer de carácter fuerte, personalidad frontal y un historial televisivo que promete movimiento dentro de la casa.

Su regreso al formato reality no solo despierta nostalgia entre quienes siguieron su trayectoria desde 2012, sino expectativa por la forma en que su temperamento podría influir en las dinámicas del juego. Manuela llega lista para generar contenido, emociones y probablemente más de un enfrentamiento.

Pero el anuncio que realmente dio de que hablar llegó después: Campanita, el creador de contenido, bailarín y exparticipante de otro reality de supervivencia, se convirtió en el segundo nombre confirmado para esta tercera temporada. Su presencia promete un tono completamente distinto: explosivo, emocional, divertido y, sobre todo, viral.

¿Quién es Campanita?

Antes de convertirse en uno de los streamers más comentados del país, Campanita, cuyo nombre real es Franck Stiward Luna Valencia, ya se había medido ante la presión de las cámaras. Probó su resistencia física y mental en formatos de supervivencia donde debió enfrentar retos extremos, aislamiento y tensiones grupales, experiencias que moldearon su carácter competitivo y sin filtros.

Ese pasado lo posiciona hoy como uno de los perfiles fuertes para este tipo de convivencia, capaz de pasar del humor a la estrategia o del baile al conflicto en cuestión de segundos.

Pero su historia no empezó en la televisión. Su camino arrancó en Cali, donde un niño de cinco años imitaba coreografías en casa sin imaginar que ese talento lo llevaría a escenarios internacionales.

Su disciplina lo convirtió en bailarín profesional, profesor e instructor de ritmos urbanos, y con apenas 21 años ya había recorrido varios países enseñando danza. Más tarde, se instaló en Ámsterdam, donde dirige una academia que hoy es punto de encuentro para decenas de jóvenes.