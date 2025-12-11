La cuenta regresiva para el estreno de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia ya empezó, y el reality abrió oficialmente la puerta a sus primeras figuras confirmadas.

Una de ellas, y la primera en entrar sin necesidad de votación, es una mujer que conoce bien el terreno de los realities, que domina las redes y que promete ser uno de los personajes más explosivos de la competencia: Manuela Gómez.

La creadora de contenido, empresaria y recordada exconcursante de Protagonistas de Nuestra Tele fue anunciada como participante oficial, pero con un detalle que marcó la diferencia desde el primer momento: no necesitó de votaciones ni eliminatorias previas para asegurar su ingreso.

Según reveló la producción, su llegada fue una decisión directa de El Jefe, lo que ya supone un movimiento estratégico y un cambio importante en la dinámica de selección que había marcado la temporada anterior.

Su confirmación desató una ola de reacciones inmediatas en redes sociales. Los seguidores celebraron el anuncio destacando tres atributos que siempre han acompañado el nombre de Manuela en televisión: su carácter fuerte, su capacidad para generar contenido dentro de espacios cerrados y su facilidad para generar polémica, un elemento clave para cualquier reality de convivencia.

Lea también: Avatar: Fuego y ceniza llega el 19 de diciembre: lo que debe saber de la tercera entrega de la saga

El elenco ya toma forma: los confirmados que acompañarán a Manuela

Además de su ingreso directo, La Casa de los Famosos 3 ya cuenta con un grupo sólido de concursantes elegidos por votación popular. La producción habilitó diferentes rondas de sufragios donde el público tuvo la oportunidad de escoger qué figuras querían ver dentro de la casa.

Nicolás Arrieta , creador de contenido con una comunidad masiva y fiel.

, creador de contenido con una comunidad masiva y fiel. Alexa Torres , influencer que ha logrado consolidarse como figura de entretenimiento.

, influencer que ha logrado consolidarse como figura de entretenimiento. Esteban 'Tebi' Bernal , creador enfocado en bienestar y vida saludable.

, creador enfocado en bienestar y vida saludable. Luisa Cortina , referente de lifestyle en redes sociales.

, referente de lifestyle en redes sociales. Eidevin López , influenciador con una audiencia muy activa.

, influenciador con una audiencia muy activa. Lorena Altamirano , una de las competidoras más votadas.

, una de las competidoras más votadas. Maiker Smith, popular por su personaje humorístico 'El Sebastucho'.

Se espera que en los próximos días se anuncien nuevos nombres, ya que algunas votaciones continúan abiertas. La producción confirmó que la lista final aún no está cerrada.