Este sábado 29 de noviembre, los amantes de la música urbana y los ritmos que mueven a Colombia tienen una cita: el Megaland Music Fest 2025, el festival que año tras año se ha consolidado como uno de los eventos musicales más grandes y esperados del país.

Desde las 5:00 p.m., los fanáticos podrán conectarse a través de las aplicaciones de Canal RCN y RCN Radio, y a partir de las 6:00 p.m., la magia de este megaconcierto también se vivirá en la pantalla principal del Canal RCN, transmitiendo en vivo desde el emblemático Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’.

Con la energía al máximo, miles de espectadores se darán cita en este escenario histórico para ser testigos de un espectáculo que promete superar todas las expectativas.

Esta edición es muy especial: se celebran 20 años del Megaland Music Fest, dos décadas de música, talento y emoción que han puesto a vibrar a Colombia con lo mejor del panorama musical nacional e internacional.

Lea también: 'La Sustituta': la nueva producción de Canal RCN que marca el regreso de Emilia Ceballos a Colombia