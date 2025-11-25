Canal RCN estrena esta semana 'La Sustituta', su nueva producción original escrita por el maestro Julio Jiménez, una serie que promete suspenso, intriga, secretos y personajes bastante complejos.

La expectativa es alta y, por eso, hablamos con Emilia Ceballos, una de las protagonistas, quien regresa al país para asumir uno de los desafíos actorales más importantes de su carrera.

Ceballos interpreta a la Sargento Beatriz, un personaje que, a primera vista, parece rígido, disciplinado y absolutamente comprometido con la institución policial. Sin embargo, como ocurre en las historias de Jiménez, las apariencias engañan.

“Van a encontrar personajes que aparentan ser una cosa y terminan siendo realmente muy complejos, llenos de secretos y de mentiras”, explicó la actriz, en entrevista con RCN Radio.

Para ella, la llegada de 'La Sustituta' coincide con un momento trascendental en su vida profesional. “Creo que llega en el momento más bello de mi vida y de mi carrera. Es la oportunidad de hacer suspenso, algo que nunca antes había explorado. Este género exige un nivel de contención muy especial: la mirada, los silencios, las pausas… todo habla del personaje”, contó.

