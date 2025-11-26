Con la llegada de su cuarto hijo, la rapera Cardi B decidió convertir el cordón umbilical de su bebé en toda una joya artesanal recubierta en cromo dorado.

Un recuerdo eterno con brillo dorado

El bebé, el primero que Cardi B tiene con su actual pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs, nació el pasado 4 de noviembre y, como símbolo para conmemorar este parto y el vínculo que existe entre madre e hijo, Cardi B decidió sellar este momento con una idea original y a su estilo.

Por ello, contrató a la empresa estadounidense especializada en recuerdos posparto Mommy Made Encapsulation.

Esta compañía se encargó de deshidratar una porción del cordón umbilical del recién nacido, moldearlo en forma de corazón y bañarlo en cromo dorado, que resultó en un hermoso colgante.

En un video compartido por la empresa se muestra a detalle este proceso: la pieza biológica se limpia, se deforma alrededor de un soporte metálico con forma de corazón, se seca y luego se recubre en un acabado dorado brillante.

Finalmente, la joya resultante puede usarse como colgante o guardarse como un recuerdo simbólico de ese momento de vida.

