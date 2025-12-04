Ciclovía nocturna diciembre 2025: fecha, horario, rutas y más
La Ciclovía Nocturna vuelve a Bogotá con 95 km habilitados desde las 6:00 p.m. hasta la medianoche para bicicleta, patines o caminata.
Por:RCN Radio
Foto: Freepick
Este 11 de diciembre, la capital colombiana se prepara para una nueva edición de la Ciclovía Nocturna, una jornada festiva que mezcla deporte, ciudad y ambiente navideño. El evento, organizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), abrirá más de 95 kilómetros de vías para que bogotanos y visitantes recorran en bicicleta, patines o a pie, en un ambiente iluminado, seguro y lleno de actividades comunitarias.
La Ciclovía Nocturna no solo ofrece un plan alternativo de movilidad en la ciudad, sino también una experiencia diferente: luces de Navidad, música, convivencia y un espacio para compartir en familia o con amigos bajo el manto de la noche capitalina.
Te puede interesar: ¿Cómo ver el Recap de YouTube 2025?