Ciclovía nocturna diciembre 2025: fecha, horario, rutas y más

La Ciclovía Nocturna vuelve a Bogotá con 95 km habilitados desde las 6:00 p.m. hasta la medianoche para bicicleta, patines o caminata.

Foto: Freepick

Este 11 de diciembre, la capital colombiana se prepara para una nueva edición de la Ciclovía Nocturna, una jornada festiva que mezcla deporte, ciudad y ambiente navideño. El evento, organizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), abrirá más de 95 kilómetros de vías para que bogotanos y visitantes recorran en bicicleta, patines o a pie, en un ambiente iluminado, seguro y lleno de actividades comunitarias.

La Ciclovía Nocturna no solo ofrece un plan alternativo de movilidad en la ciudad, sino también una experiencia diferente: luces de Navidad, música, convivencia y un espacio para compartir en familia o con amigos bajo el manto de la noche capitalina.

