Pico y placa en Bogotá para diciembre 2025: ¿Cuándo empieza y cuando termina?

En medio del ambiente festivo y de desplazamientos propios de fin de año, la capital vivirá unas fechas más flexibles en pico y placa. El alcalde, Carlos Fernando Galán, confirmó que durante dos viernes no regirá la medida de pico y placa para vehículos particulares en la ciudad.

La decisión llega como un alivio para miles de conductores que planean viajes, compras o celebraciones y busca evitar congestiones, facilitar el tránsito y acompañar la movilidad habitual en temporadas de alta demanda.

Le puede interesar:Disidencias atacan en el Cauca con explosivos lanzados desde drones