Pico y placa en Bogotá para diciembre 2025: ¿Cuándo empieza y cuando termina?

¿Cómo queda el pico y placa en Bogotá para diciembre 2025?
El alcalde Galán anunció que no habrá pico y placa en Bogotá los viernes 26 de diciembre y 2 de enero para facilitar la movilidad en Bogotá.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
En medio del ambiente festivo y de desplazamientos propios de fin de año, la capital vivirá unas fechas más flexibles en pico y placa. El alcalde, Carlos Fernando Galán, confirmó que durante dos viernes no regirá la medida de pico y placa para vehículos particulares en la ciudad.
La decisión llega como un alivio para miles de conductores que planean viajes, compras o celebraciones y busca evitar congestiones, facilitar el tránsito y acompañar la movilidad habitual en temporadas de alta demanda.
