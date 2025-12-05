¿Cómo queda el pico y placa en Bogotá para diciembre 2025?

El alcalde Galán anunció que no habrá pico y placa en Bogotá los viernes 26 de diciembre y 2 de enero para facilitar la movilidad en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá para diciembre 2025: ¿Cuándo empieza y cuando termina?

Foto: AFP

En medio del ambiente festivo y de desplazamientos propios de fin de año, la capital vivirá unas fechas más flexibles en pico y placa. El alcalde, Carlos Fernando Galán, confirmó que durante dos viernes no regirá la medida de pico y placa para vehículos particulares en la ciudad.

La decisión llega como un alivio para miles de conductores que planean viajes, compras o celebraciones y busca evitar congestiones, facilitar el tránsito y acompañar la movilidad habitual en temporadas de alta demanda.

En este artículo:

Bogotápico y placadiciembreAlcaldeCarlos Fernando Galán