¿Cómo calmar a tu gato?: La curiosa razón por la que disfruta palmadas en la espalda
Cuando tu gato está estresado, su comportamiento puede cambiar por completo, pero existen formas simples y curiosas de ayudarlo a relajarse.
Por:RCN Radio
Foto: Freepik
Si convives con un gato, seguramente ya has descubierto que estos felinos, por lo general, pueden estresarse por cualquier cosa: ruidos fuertes, visitas inesperadas, mudanzas, cambios en la rutina o incluso la llegada de otro animal.
Cuando esto ocurre, es clave ayudarlos a recuperar la calma sin obligarlos a interactuar y una de las mejores formas para lograr esto se encuentra relacionada con que a los gatos les encanta recibir palmadas suaves en la parte trasera, justo donde comienza la cola.
Pero ¿por qué sucede esto y cómo puede ayudarte a relajar a tu gato cuando parece inquieto? Aquí te lo contamos.
¿Cómo saber si tu gato está estresado?
Los gatos muestran su estrés de una manera sutil pero visible. Algunas señales comunes son:
- Esconderse más de lo habitual
- Lamerse en exceso
- Irritabilidad o maullidos constantes
- Falta de apetito
- Movimientos inquietos o cola agitada
Si reconoces estas señales, es momento de aplicar técnicas suaves que promuevan su tranquilidad.
Freepik