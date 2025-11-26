Si convives con un gato, seguramente ya has descubierto que estos felinos, por lo general, pueden estresarse por cualquier cosa: ruidos fuertes, visitas inesperadas, mudanzas, cambios en la rutina o incluso la llegada de otro animal.

Cuando esto ocurre, es clave ayudarlos a recuperar la calma sin obligarlos a interactuar y una de las mejores formas para lograr esto se encuentra relacionada con que a los gatos les encanta recibir palmadas suaves en la parte trasera, justo donde comienza la cola.

Pero ¿por qué sucede esto y cómo puede ayudarte a relajar a tu gato cuando parece inquieto? Aquí te lo contamos.

¿Cómo saber si tu gato está estresado?

Los gatos muestran su estrés de una manera sutil pero visible. Algunas señales comunes son:

Esconderse más de lo habitual

Lamerse en exceso

Irritabilidad o maullidos constantes

Falta de apetito

Movimientos inquietos o cola agitada

Si reconoces estas señales, es momento de aplicar técnicas suaves que promuevan su tranquilidad.