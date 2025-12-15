¿Cómo decorar una puerta de navidad? 10 ideas de inspiración
Desde coronas clásicas hasta estilos modernos estas 10 ideas te ayudarán a decorar tu puerta y darle la bienvenida a la Navidad.
La Navidad comienza desde la entrada de casa y una puerta bien decorada puede marcar la diferencia entre un hogar común y uno lleno de espíritu navideño.
No importa si vives en un apartamento o en una casa grande: decorar la puerta en Navidad es una forma fácil y creativa de contagiar la magia de la temporada. Guirnaldas, luces, coronas, detalles hechos a mano y propuestas minimalistas hacen parte de las tendencias navideñas que cada año se reinventan.
Si estás buscando ideas prácticas y llenas de encanto, aquí te compartimos 10 opciones de inspiración para que tu puerta sea protagonista estas fiestas.
