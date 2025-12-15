¿Qué ofrecer en una novena de Navidad en Colombia?: 7 comidas para compartir

En Colombia, la Navidad se vive a través de tradiciones que reúnen a familias, vecinos y amigos. Tras el Día de las Velitas, llega una de las semanas más esperadas del año: la de las novenas navideñas, encuentros llenos de oraciones, villancicos y, por supuesto, comida para compartir.

Durante estas reuniones, cada día suele estar a cargo de una persona o familia, lo que a veces genera una pregunta frecuente: ¿qué preparar sin gastar demasiado y sin repetir lo mismo? Aunque los platos típicos aparecen desde el inicio, aún existen opciones prácticas, rendidoras y muy queridas.

