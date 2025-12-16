¿Cómo se reza la novena de navidad en Colombia 2025? Este es el orden

¿Cómo rezar la novena de aguinaldos en 2025? El orden tradicional que guía la Navidad en Colombia

La Novena de Aguinaldos, una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad en Colombia, volverá a reunir a miles de familias entre el 16 y el 24 de diciembre de 2025. Durante nueve noches consecutivas, hogares, barrios y comunidades se congregan alrededor del pesebre para rezar, cantar los gozos y compartir alimentos típicos, en una práctica que prepara el espíritu para la Nochebuena y fortalece los lazos familiares.

Esta costumbre centenaria no solo marca el calendario religioso, sino también la vida cotidiana de diciembre. En medio del ruido, las visitas y la expectativa propia de fin de año, la novena se convierte en un espacio de pausa, encuentro y memoria colectiva, donde la espera del nacimiento del Niño Jesús se vive de manera gradual y consciente.

