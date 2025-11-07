La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia promete llegar con más polémica, competencia y personajes que darán mucho de qué hablar. El reality de RCN y ViX, que ha conquistado al público por sus intensas dinámicas y momentos virales, ya calienta motores con la presentación de un nuevo grupo de aspirantes que buscan convertirse en habitantes oficiales de la casa más famosa del país.

A inicios de semana, los seis candidatos fueron presentados oficialmente, y desde entonces el público ha tenido la oportunidad de votar por su favorito.

Tras cuatro días de votaciones, los resultados comienzan a perfilar a los más opcionados para unirse a la competencia. Tebi Bernal lidera las votaciones con un 45% de apoyo, seguido muy de cerca por Santiago Ríos, quien alcanza el 40,1%.

En la tercera posición aparece Pipe Ojeda con 6,4%, mientras que Jonathan Fierro suma un 4,5%. En los últimos lugares se encuentran Duván Niño (2,2%) y Alexis Cuero (1,7%).

Aunque las cifras no son definitivas, la tendencia parece clara, el público ya empieza a tomar partido y definir quién podría ser el tercer participante confirmado para esta esperada temporada.