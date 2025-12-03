Los amantes de la música se prepararon durante todo el año para recibir uno de los momentos más esperados de diciembre: el Spotify Wrapped 2025, el tradicional resumen musical que la plataforma de streaming entrega a cada usuario con sus estadísticas del año. Y la espera terminó.

¿A qué hora salió el Spotify Wrapped?

Se estima que este 2 de diciembre, alrededor de las 11:59 p.m., Spotify activó oficialmente la función para todos los usuarios a nivel mundial, permitiendo que los fanáticos descubran cuáles fueron sus canciones, artistas y géneros más escuchados durante el 2025.

A partir de ese momento, las redes sociales se llenaron de capturas de pantalla, comparaciones y memes, convirtiendo el Wrapped en un fenómeno digital que marca el cierre del año.

¿Qué es Spotify Wrapped?

Para quienes aún no saben de qué se trata, Spotify Wrapped es el resumen anual que recopila los hábitos de escucha de cada usuario y los transforma en una experiencia visual e interactiva.

Desde el 1 de enero hasta mediados de noviembre, la plataforma registra lo que escuchas, cuánto tiempo pasas conectado, cuáles son tus géneros favoritos y qué artistas marcaron tu año.

El Wrapped incluye datos como:

• Tus artistas, canciones y géneros más escuchados.

• Los minutos totales de reproducción en 2025.

• Tu “personalidad y edad auditiva”, una función que describe tu estilo musical mediante comportamientos de escucha.

• Listas personalizadas, creadas con base en tus tendencias durante el año.

• Novedades 2025, como un DJ virtual, resúmenes narrados por inteligencia artificial y nuevas formas de comparar tus hábitos con otros usuarios.

Es importante recordar que la música que escuches durante las últimas semanas de diciembre no siempre se incluye en el conteo oficial, ya que Spotify cierra el registro antes de finalizar el año. Si tienes un “himno de diciembre” que quieres conservar en tu balance, guárdalo en tus playlists personales.