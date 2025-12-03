Alborada en Medellín: qué es y por qué se volvió una tradición tan popular

Diciembre ya está aquí y, con él, esa mezcla de expectativa, nostalgia y magia que tanto caracteriza esta temporada en Colombia. Mientras muchos empiezan a planear sus celebraciones, otros ya sienten el ambiente festivo que inunda las calles, las casas y las conversaciones. Y en Medellín, como ya es costumbre, el mes abrió con uno de los fenómenos más comentados del país: la alborada.

La alborada ocurre cada 1 de diciembre, cuando miles de personas en Medellín y el Valle de Aburrá encienden fuegos artificiales para “recibir” oficialmente el último mes del año.

Aunque muchos la asocian con el inicio de la Navidad paisa, no es una tradición antigua; su origen es reciente y está ligado a una etapa compleja de la historia urbana de la ciudad.

¿Cómo nace la alborada?

El fenómeno tomó fuerza a comienzos de los años 2000, tras la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara y otros grupos armados de la zona. Varias estructuras ilegales celebraron con pólvora su desmovilización, en un gesto que buscaba mostrar presencia y control. Lo que inició como un acto simbólico se extendió por distintos sectores de la ciudad hasta convertirse en un ritual masivo.

Con los años, la práctica perdió para muchos su vínculo con la violencia y fue adoptada como una bienvenida al mes más festivo del año. Lo que empezó como un acto de poder terminó siendo una gran celebración.

