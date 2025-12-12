Concierto J Balvin Bogotá 2025: horario de inicio, cierre, setlist y cómo se prepara

J Balvin sigue haciendo historia y, como era de esperarse, vuelve a ser el centro de atención. Su nombre suena con fuerza en redes, en medios y entre los miles de fans que aún comentan lo que pasó el pasado 29 de noviembre en Medellín, una noche que dejó sin aliento a quienes llenaron el Atanasio Girardot y a los millones que siguieron el show desde la distancia.

La noche que Medellín nunca olvidará

El show de Medellín no fue un concierto cualquiera. Fue un despliegue masivo de talento que mezcló nostalgia, sorpresas, colaboraciones explosivas y un formato que llevó al límite la capacidad de producción del reguetón colombiano.

J Balvin decidió celebrar en grande y lo hizo invitando a un cartel de lujo. Por la tarima pasaron artistas como 50 Cent, además de figuras del género urbano colombiano como Maluma, Justin Quiles, Reykon, Golpe a Golpe, Lenny Tavárez, Ryan Castro, Tito El Bambino, Jowell y Randy, Eladio Carrión y otros más.

El espectáculo, que se extendió por casi siete horas, dejó un mensaje claro: Balvin elevó el estándar de lo que significa un concierto urbano en Colombia. Fue una noche inolvidable que reafirmó por qué el paisa es uno de los artistas más influyentes del momento.

Bogotá, el siguiente escenario: expectativa al máximo

Tras su hazaña en Medellín, Balvin ya está en Bogotá y alista todo para su presentación del 13 de diciembre en el Estadio El Campín, un concierto que desde hace semanas genera expectativa entre sus seguidores.

La capital se prepara para recibir a más de 40.000 personas en uno de los eventos más esperados del año.

'Made in Colombia: Ciudad Primavera' es el nombre oficial del show, un espectáculo que promete recorrer los grandes éxitos de su carrera, sorprender con invitados especiales y ofrecer una puesta en escena de alto nivel que busca devolverle a Bogotá el cariño que siempre ha recibido de su público.