Bogotá se alista para vivir una de las noches más esperadas del año con el concierto de J Balvin, quien llegará al estadio El Campín con su espectáculo ‘Made in Colombia – Ciudad Primavera’.

Tras arrasar con su fecha en Medellín, el artista paisa promete un show de gran formato que reunirá a más de 40.000 personas en la capital, en un evento que combina música, puesta en escena y una operación logística de alto nivel.

Con el fin de garantizar una experiencia segura y organizada, la producción del concierto y las autoridades distritales entregaron una serie de recomendaciones clave que los asistentes deben tener en cuenta antes, durante y después del evento.

Antes del evento

La primera recomendación es planear con anticipación. La única plataforma autorizada para la compra de boletas es www.tuboleta.com y sus puntos oficiales. Para ingresar al estadio, los asistentes deberán descargar la App Tuboleta Pass, desde donde se validará la entrada.

Las puertas del estadio El Campín se abrirán a las 3:00 de la tarde, por lo que se aconseja llegar temprano para evitar congestiones y facilitar el ingreso.

Quienes necesiten reclamar boletería en taquilla podrán hacerlo el mismo día del concierto entre las 9:00 a. m. y las 11:00 p. m..

También se recomienda acordar con antelación un punto de encuentro y revisar el plano esquemático del estadio, con el fin de ubicar accesos, salidas y zonas de servicios.

Durante el evento

Al momento de ingresar, cada asistente deberá dirigirse a la entrada indicada en su boleta, de acuerdo con la localidad adquirida, ya sea gramilla o gradería.

Está permitido el ingreso con bolsos pequeños, ropa cómoda y celular. Queda prohibido entrar con comida, sombrillas, cámaras profesionales, objetos cortopunzantes o cualquier tipo de arma.

Un punto clave es el acceso de menores de edad. Solo la localidad Oriental Alta Familiar está habilitada para mayores de 10 años, siempre en compañía de un adulto responsable y sin venta ni consumo de bebidas alcohólicas.

Las demás localidades son exclusivamente para mayores de 18 años, y el incumplimiento de esta norma impedirá el ingreso sin derecho a devolución.

Durante el concierto, se solicita seguir las indicaciones del personal de logística, respetar la señalización interna, no obstruir pasillos, entradas ni salidas y cuidar en todo momento los objetos personales.