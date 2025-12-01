Lorena Altamirano se une a La Casa de los Famosos Colombia 2026

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia confirma una de sus nuevos miembros: la actriz caleña Lorena Altamirano es la sexta integrante en sumarse a esta. Con una trayectoria en actuación, experiencia en televisión y como modelo y ex-reina de belleza, Altamirano promete dinamizar el reality con su presencia. Ahora, muchos se preguntan qué tan preparada llega y cuáles son sus expectativas al entrar a este concurso.

¿Quién es Lorena Altamirano? trayectoria y vida personal

Lorena Altamirano nació en Cali y se formó como actriz, dedicándose a la interpretación y también incursionando en el modelaje. A lo largo de su carrera ha participado en varias producciones televisivas reconocidas del país como tía Alison y Ana Karenina.

Además de su faceta como actriz, Altamirano ha trabajado como productora audiovisual, lo que le ha dado una perspectiva más amplia del mundo del entretenimiento.

Una relación con historia en televisión

Lorena es pareja del famoso actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, quien participó en la segunda edición de La Casa de los Famosos Colombia. La pareja ha estado junta por más de una década y a pesar de la diferencia de edad entre ellos que es de 27 años, han mantenido una relación sólida y pública.

Recientemente, además de su ingreso al reality, Altamirano participo como candidata oficial al certamen de belleza Miss Universe representando la sucursal del cielo, Cali, Valle del Cauca, lo que refleja su interés por explorar distintos caminos en el mundo del entretenimiento.

