Esta nueva telenovela, creada por los reconocidos guionistas Julio Jiménez e Iván Martínez, apuesta a una propuesta que combina thriller psicológico, drama y una historia original llena de intriga, secretos, manipulación psicológica y giros sorprendentes

El Regreso de Majida Issa y Geraldine Zivic a la pantalla nacional

Dos grandes reconocidas actrices del país debutan nuevamente en la televisión colombiana después de participar en diversos proyectos internacionales y plataformas digitales.

Majida Issa interpreta a Eva Cortés Bustácara / Bertha Ríos, una mujer que ha tenido un difícil pasado y que decide infiltrarse como empleada doméstica en la casa de una familia adinerada. Su rol exige intensidad emocional y una actuación matizada, dado que su personaje arrastra secretos, traumas y una historia de superación.

Por su parte, Geraldine Zivic, asume el papel de Victoria Sánchez de Urquijo, la millonaria mujer para quien Eva comienza a trabajar. Victoria es una figura de poder, marcada por una tragedia personal, con rasgos autoritarios y un oscuro pasado que la atormenta. Para Geraldine, esta producción significa su regreso a la televisión colombiana, tras un tiempo alejada de las producciones nacionales.

El contraste entre una Eva humilde, llena de heridas, sigilosa y Victoria rica, dominante, emocionalmente frágil bajo la fachada promete convertirse en el corazón dramático y psicológico de la historia.