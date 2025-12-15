El consumo intensivo de bebidas energéticas podría representar un riesgo grave de accidente cerebrovascular, según advierten médicos tras documentar un caso clínico en la revista BMJ Case Reports. El paciente, un hombre de 50 años, físicamente sano, consumía en promedio ocho latas diarias, cada una con 160 mg de cafeína, lo que sumaba entre 1200 y 1300 mg al día, muy por encima del límite recomendado de 400 mg.

El hombre sufrió un accidente cerebrovascular en el tálamo, región del cerebro involucrada en la percepción sensorial y el movimiento. Entre los síntomas presentados se encontraron debilidad y entumecimiento del lado izquierdo del cuerpo, dificultades con la marcha, el equilibrio, la deglución y el habla, un conjunto de alteraciones conocido como ataxia. Al ingresar al hospital, su presión arterial alcanzó 254/150 mm Hg, considerada extremadamente alta.

Tras iniciar tratamiento con fármacos antihipertensivos, su presión descendió a 170 mm Hg; sin embargo, una vez en casa, los valores volvieron a elevarse a pesar del ajuste del tratamiento. Una vez que abandonó el consumo de bebidas energéticas, su presión volvió a la normalidad y dejó de necesitar medicación. No obstante, el paciente declaró: “Obviamente no era consciente de los peligros que las bebidas energéticas estaban causando en mi salud. He quedado con entumecimiento en el lado izquierdo de la mano y los dedos, así como en el pie y los dedos del pie, incluso después de 8 años”.

