H3N2: ¿Qué es y por qué encendieron alarma en diferentes partes del mundo?

En el contexto actual de las enfermedades respiratorias, la influenza A H3N2 ha captado la atención de autoridades sanitarias y organismos internacionales por su rápida expansión y su impacto potencial en la salud pública.

Durante la temporada invernal 2025-2026, la atención se ha centrado en un subclado específico conocido como H3N2 subclado K, coloquialmente llamado “súper gripe”, debido a su alta transmisibilidad y rápida propagación en países de Europa, Estados Unidos y Canadá.

Aunque muchas infecciones son leves, los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias, como el covid-19, por lo que las autoridades recomiendan realizar pruebas diagnósticas en caso de duda.

Lea también: Nequi está caído hoy en plena quincena y prima de diciembre: ¿Qué servicios siguen fallando?