J Balvin anuncia las ciudades que visitará en su gira por Colombia en 2026: fechas, horarios y escenarios

El éxito de J Balvin se ha consolidado en Colombia y ha trascendido fronteras. Desde sus inicios en Medellín, la ciudad que lo vio crecer, hasta su proyección internacional, el cantante paisa se convirtió en uno de los grandes referentes del reguetón a nivel global.

Después de años de luchar por posicionarse en un género dominado por grandes nombres, José, su nombre original, finalmente se ha consagrado como uno de los artistas más importantes de la música latina.

En las últimas semanas, Balvin ha acaparado titulares gracias a su gira 'Made In Medellín -Ciudad Primavera', un espectáculo que ha dado de que hablar en ciudades como Medellín y Bogotá, desbordando a miles de seguidores que se rindieron ante su energía y su música.

La cita en Medellín, en el Estadio Atanasio Girardot, fue solo el inicio de una serie de conciertos espectaculares que el artista preparó para su público colombiano.

J Balvin arrasó con conciertos en Medellín y Bogotá

Durante su presentación en Medellín, las expectativas estaban por las nubes. Las redes sociales estallaron con rumores sobre qué artistas internacionales acompañarían a Balvin en su show, con menciones de nombres tan grandes como 50 Cent.

Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue la lista de invitados, que incluyó a figuras del reguetón como Maluma, Justin Quiles, Reykon, Golpe a Golpe y Lenny Tavárez.

El espectáculo, que marcó un antes y un después en la historia de los conciertos de reguetón en Colombia, dejó claro que J Balvin está dispuesto a llevar su música a nuevas alturas y a celebrar sus raíces junto a quienes han sido parte de su camino.

En Bogotá, J Balvin vivió su noche más grande. El 13 de diciembre, El Campín se convirtió en una fiesta histórica con 17 invitados, entre ellos Dragon y Caballero, Jiggy Drama, Blindaje 10, Reykon, Nicky Jam, Zion y Ed Sheeran, en un show que recorrió la evolución del reguetón y mezcló emoción, nostalgia y varias sorpresas.