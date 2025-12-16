¿Cuál fue el mejor pan del mundo en el 2025? Ya no es el pan de bono
Uno de los alimentos más apetecidos por los colombianos quedó segundo en el ranking mundial de panes, un pan de La India ahora es el mejor.
RCN Radio
Amantes del pan y de la comida clásica colombiana hay una noticia que ha dado de qué hablar en todo el mundo. Después de años siendo considerado uno de los mejores, el pandebono colombiano perdió su corona y ahora ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de panes según la guía gastronómica global TasteAtlas.
La nueva estrella en la cima de esta lista es un pan clásico del sur de Asia que ha conquistado paladares en restaurantes de todos los continentes.
