Nueva camiseta Chapecoense 2026 en honor a Atlético Nacional tras 10 años del accidente

El fútbol suele combinar todo tipo de historias, desde las más emocionantes hasta las más dolorosas. Algunas no tuvieron un final feliz y terminaron convertidas en tragedias que marcaron para siempre al deporte.

Si retrocedemos casi una década, hasta la noche del 28 de noviembre de 2016, el mundo del fútbol quedó en silencio ante uno de los episodios más desgarradores de su historia reciente.

Un accidente aéreo cambió para siempre el destino del Chapecoense, un reconocido club brasileño que viajaba con la ilusión intacta de disputar el partido más importante de su vida: la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional, en Medellín.

A las 10:15 p. m., el avión Avro RJ85 de la aerolínea LaMia, que transportaba no solo a los jugadores, sino también al cuerpo técnico, personal médico, directivos y periodistas, se precipitó en una zona montañosa del municipio de La Unión, Antioquia, a pocos kilómetros del aeropuerto José María Córdova.

De las 77 personas a bordo, 71 perdieron la vida. Solo seis sobrevivieron. El impacto fue inmediato y devastador: el mundo del deporte quedó en silencio.

El Chapecoense viajaba desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con la ilusión intacta de hacer historia. Era la primera vez que el club disputaría una final continental, un logro impensado años atrás. Sin embargo, ese sueño se apagó en el aire.

Días después, el informe oficial de Aerocivil reveló las causas del accidente: agotamiento total de combustible, una planificación de vuelo inadecuada y una cadena de decisiones erradas por parte de la aerolínea y la tripulación, que no declaró emergencia sino hasta segundos antes de que los motores se apagaran por completo.

La tragedia dejó una herida profunda, pero también mostró una de las caras más nobles del fútbol. Atlético Nacional, rival en aquella final que nunca se jugó, solicitó formalmente a la Conmebol que el título de la Copa Sudamericana fuera entregado al Chapecoense.

El pedido fue aceptado y, una semana después del accidente, el club brasileño fue proclamado campeón. El gesto dio la vuelta al mundo y selló un lazo de hermandad que, nueve años después, sigue intacto.