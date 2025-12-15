Como es tradición en Colombia, diciembre llega cargado de luces, música y ese ambiente especial que anuncia que la Navidad está a la vuelta de la esquina.

En las casas ya se escuchan los villancicos, se alistan las ollas para la natilla y los buñuelos, y en muchos barrios comienzan a organizarse las esperadas novenas de aguinaldos, esos encuentros que reúnen a familias, amigos y vecinos alrededor de la oración, pero también de la conversación, la risa y la comida compartida.

Para muchos, la novena es una cita casi automática del calendario decembrino: se asiste porque siempre se ha hecho, porque es el plan familiar o porque es la excusa perfecta para reunirse cada noche.

Sin embargo, no todos tienen claro qué es lo que realmente se celebra o qué significado tiene esta tradición que se repite año tras año en miles de hogares del país.

Las novenas de diciembre son una tradición católica profundamente arraigada en Colombia y en otros países de América Latina. Se celebran durante nueve días consecutivos, del 16 al 24 de diciembre, como una preparación espiritual para la Navidad y el nacimiento de Jesús.

En esencia, funcionan como una “cuenta regresiva” que invita a reflexionar sobre los momentos previos a la llegada del Niño Jesús, al tiempo que fortalece los lazos familiares y comunitarios.