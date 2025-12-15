Hay años que se despiden en silencio y otros que dejan huella. La Navidad de 2025 no será una más. De acuerdo con la astrología, el cierre del año estará marcado por movimientos clave del Sol, la Luna y Venus, generando una energía intensa de cierre de ciclo, revelaciones emocionales, cambios profundos y momentos decisivos.

Aunque para muchos las fiestas transcurrirán con calma, cinco signos del zodiaco vivirán unas navidades transformadoras, más ligadas a experiencias del alma que a regalos materiales.

Estas fiestas traerán encuentros que marcan un antes y un después, decisiones largamente postergadas y giros inesperados que redefinirán el rumbo emocional de algunos signos. Los protagonistas de este cierre de año serán Cáncer, Leo, Libra, Capricornio y Piscis.

