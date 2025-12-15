¿Cuánto cuesta subir a Monserrate en Navidad en 2025? Precios y horarios para ver ‘Las Luces del Mundo’

El cerro de Monserrate es uno de los destinos más visitados de Bogotá por locales y turistas internacionales, no solo por su valor religioso y cultural, sino también por las vistas panorámicas que ofrece de la ciudad.

Para llegar a la cima, donde se encuentra el santuario, existen tres alternativas principales: el sendero peatonal, el teleférico y el funicular, cada una con costos y horarios distintos según la temporada.

Una de las opciones más populares es el ascenso a pie por el sendero peatonal, una alternativa gratuita que cuenta con aproximadamente 1.605 escalones y una longitud cercana a los 2.350 metros.

Esta ruta es frecuentada por personas que buscan hacer ejercicio, senderismo o disfrutar del entorno natural urbano. El acceso al sendero suele estar habilitado de miércoles a lunes desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, con horarios de descenso extendidos hasta más tarde del mediodía. No tiene costo de ingreso y es administrado por entidades locales que regulan su uso para garantizar la seguridad y el mantenimiento del lugar.

Lea también: Karol G sorprende con su radical cambio de look hecho por ella misma